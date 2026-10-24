В Башкирии на трассах проходят массовые рейды Госавтоинспекции

На дорогах Башкирии сегодня утром ГИБДД проводит масштабную проверку.

Спецэкипажи дежурят на трассах: М-5 «Урал» (1307 и 1495 км), Уфа-Оренбург (125 км), Р-240 (1 и 218 км) и Уфа-Янаул (103 км).

Инспекторы ДПС, в первую очередь, выявляют водителей в состоянии опьянения, а также тех, кто ездит без прав или нарушает правила перевозки детей.

ГИБДД просит отнестись к рейдам с пониманием — они проводятся для безопасности всех участников движения.

Ранее в Чишминском районе произошло страшное ДТП.