В Башкирии на трассах проходят массовые рейды Госавтоинспекции

На дорогах Башкирии сегодня утром ГИБДД проводит масштабную проверку.
Спецэкипажи дежурят на трассах: М-5 «Урал» (1307 и 1495 км), Уфа-Оренбург (125 км), Р-240 (1 и 218 км) и Уфа-Янаул (103 км).
Инспекторы ДПС, в первую очередь, выявляют водителей в состоянии опьянения, а также тех, кто ездит без прав или нарушает правила перевозки детей.
ГИБДД просит отнестись к рейдам с пониманием — они проводятся для безопасности всех участников движения.
Ранее в Чишминском районе произошло страшное ДТП.
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