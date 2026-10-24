От шутки до нормы: в Башкирии бьют тревогу из-за деструктивного контента

Как отметила в студии программы «Честно говоря» на БСТ Энже Ахмадуллина, раньше мы воспринимали интернет как своего рода «библиотеку», в которой можно было найти и выбрать все — от любимой музыки до фильмов.

«Сейчас сталкиваемся с обратным: контент охотится за нами, за нашими детьми. Алгоритмы стали настолько умные: ищут, где мы остановили взгляд, что именно дочитали до конца. И, соответственно, уже выдают нам ту или иную информацию. Если ребенок, может, даже случайно лайкнул или остановился на деструктивном контенте, то алгоритмы начинают выдавать его снова и снова, с огромной скоростью. Сначала это воспринимается как шутка, потом — как норма. А дальше — всё жестче, всё эмоциональнее. И ребенок уже начинает считать, что жестокость — это норма», — констатировала председатель Общественной палаты РБ.

Влияние деструктивного контента на детей, на неустоявшуюся детскую психику огромное, а последствия — нередко катастрофические.

«Это самая настоящая охота. Те последствия детской агрессии, о которых мы все сейчас говорим — уже финал. А начало, и я совершенно с этим соглашусь, — когда ребенок первый раз смотрит какую-либо информацию и становится ее заложником. И самое страшное, на мой взгляд, — это куда дальше ведет его такая информация, в какую воронку засасывает, в какое закрытое сообщество вовлекает, в которое доступа родителям уже нет», — резюмировала председатель Общественной палаты Башкортостана Энже Ахмадуллина.

Ранее, выступая на выездном заседании президиума Совета по взаимодействию Общественной палаты России с общественными палатами субъектов РФ совместно с Общественной палатой Башкортостана, Энже Ахмадуллина заявила о том, что в противостоянии деструктивному контенту крайне важна ответственность общества. По ее мнению, не нужно возлагать всю ответственность только на родителей.

«Общество в целом, не только родители, должно относиться с умом и ответственностью к сохранению традиционных ценностей», — убеждена председатель Общественной палаты Башкортостана.

О том, что стоит за жестокостью подростков в Башкирии, читайте в этой статье Башинформа.