Назаров возглавил группу по развитию Евразийского музея кочевых цивилизаций

Ее возглавил председатель Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан, руководитель межведомственной рабочей группы Андрей Назаров. Заместитель руководителя - вице-премьер правительства РБ Рустем Газизов.

Также в состав рабочей группы вошли первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев, и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Данир Гайнуллин и другие лица.

Ранее мы сообщали, что в визит-центре «Тура-хан» появился новый арт-объект.