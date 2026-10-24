Минтруд создаст цифровые паспорта для всех соцучреждений России

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило перевести все данные о домах престарелых, реабилитационных центрах и других социальных организациях в единый цифровой формат.
Сейчас информация о таких учреждениях разбросана по разным региональным базам данных. Ведомство хочет создать на платформе ГИС ЕЦП (Единая централизованная цифровая платформа) единый профиль — цифровой паспорт для каждой организации.
Паспорт будет включать информацию об имуществе организации, бюджете, числе получателей услуг, штатной численности и укомплектованности кадрами, сведениях о прошлых проверках и профилактических визитах, соответствии стандартам и условиям комплексной реабилитации и абилитации, а также другие данные.
«Это позволит точнее видеть ситуацию с кадрами и инфраструктурой, а также снизит нагрузку по сбору отчетности», — прокомментировал инициативу глава минтруда Антон Котяков.
Ранее сообщалось, что в Башкирии вывели из теневой занятости более 24 тысяч работников.
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