Минтруд создаст цифровые паспорта для всех соцучреждений России

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило перевести все данные о домах престарелых, реабилитационных центрах и других социальных организациях в единый цифровой формат.

Сейчас информация о таких учреждениях разбросана по разным региональным базам данных. Ведомство хочет создать на платформе ГИС ЕЦП (Единая централизованная цифровая платформа) единый профиль — цифровой паспорт для каждой организации.

Паспорт будет включать информацию об имуществе организации, бюджете, числе получателей услуг, штатной численности и укомплектованности кадрами, сведениях о прошлых проверках и профилактических визитах, соответствии стандартам и условиям комплексной реабилитации и абилитации, а также другие данные.

«Это позволит точнее видеть ситуацию с кадрами и инфраструктурой, а также снизит нагрузку по сбору отчетности», — прокомментировал инициативу глава минтруда Антон Котяков.

Ранее сообщалось, что в Башкирии вывели из теневой занятости более 24 тысяч работников.