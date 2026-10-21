В Башкирии вывели из теневой занятости более 24 тысяч работников

В Башкортостане подвели итоги работы по легализации трудовых отношений. Как сообщил на совместном заседании комиссий заместитель премьер-министра — министр спорта Руслан Хабибов, за 9 месяцев этого года удалось вывести из теневой занятости более 24 тысяч человек. По итогам первого квартала республика заняла седьмое место в стране по количеству легализованных работников.

90% работников, вышедших из тени, закрепились на рабочих местах с официальным оформлением. Поступления НДФЛ и страховых взносов в казну республики за январь – сентябрь выросли более чем на 2% быстрее, чем сама зарплата.

По данным минтруда, высоки риски нелегального найма в пунктах выдачи заказов маркетплейсов, в лесопильных комплексах, агропромышленном секторе. Минувшим летом комиссия выявила и легализовала труд 28 несовершеннолетних, которые работали без договоров.

В этом году властям предстоит проверить почти 800 организаций, где сотрудникам платят меньше МРОТ.

Ранее сообщали, что за весь 2025 год из теневого сектора вывели 21 тысячу человек.