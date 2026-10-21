Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
12:30 (UTC+5), 21 Октября 2026

В Башкирии вывели из теневой занятости более 24 тысяч работников

Республика заняла седьмое место в стране по количеству легализованных работников.

Добавить в предпочтительные источники Google
Эдуард Кускарбеков архив ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | архив ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
Прослушать статью:

В Башкортостане подвели итоги работы по легализации трудовых отношений. Как сообщил на совместном заседании комиссий заместитель премьер-министра — министр спорта Руслан Хабибов, за 9 месяцев этого года удалось вывести из теневой занятости более 24 тысяч человек. По итогам первого квартала республика заняла седьмое место в стране по количеству легализованных работников.

90% работников, вышедших из тени, закрепились на рабочих местах с официальным оформлением. Поступления НДФЛ и страховых взносов в казну республики за январь – сентябрь выросли более чем на 2% быстрее, чем сама зарплата.

По данным минтруда, высоки риски нелегального найма в пунктах выдачи заказов маркетплейсов, в лесопильных комплексах, агропромышленном секторе. Минувшим летом комиссия выявила и легализовала труд 28 несовершеннолетних, которые работали без договоров.

В этом году властям предстоит проверить почти 800 организаций, где сотрудникам платят меньше МРОТ.

Ранее сообщали, что за весь 2025 год из теневого сектора вывели 21 тысячу человек.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru