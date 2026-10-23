В Уфе изменили маршрут троллейбуса №15

В Уфе в северной части города на несколько дней изменится схема движения троллейбусов, сообщили в управлении связи и транспорта города.

Ограничения коснутся маршрута №15 в Черниковке из-за аварийно-восстановительных работ на улице Орджоникидзе в период с 6.00 23 октября до 6.00 27 октября.

Троллейбусы будут перевозить пассажиров от конечной станции «Уфимский ДОК» до конечной станции «Стадион "Нефтяник"» по улицам:

Ферина – Сельская Богородская – Вологодская – Кольцевая – Ульяновых – Первомайская – Конституции.

От конечной станции «Стадион "Нефтяник"» до конечной станции «Уфимский ДОК» по улицам:

Комарова – Первомайская – Орджоникидзе – Вологодская – Сельская Богородская – Т. Янаби – Мушникова.

Троллейбусный маршрут №9 продолжит работу по своему обычному графику.

Ранее водителям и пешеходам напомнили о правилах безопасности в условиях тумана.