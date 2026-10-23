Уфимцам напомнили о правилах безопасности в условиях тумана

В связи с резким ухудшением видимости на дорогах уфимцам напоминают о базовых правилах безопасности, которые помогут избежать чрезвычайных ситуаций.
Водителям следует снизить скорость, увеличить интервал до впереди идущего транспорта и обязательно включить ближний свет фар совместно с противотуманными. Дальний свет в тумане создает «световую стену» и ухудшает видимость. При критической видимости, менее 20 метров, рекомендуется остановиться на обочине, включив аварийную сигнализацию.
Пешеходам необходимо в целях безопасности использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметными. Переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в остановке транспорта. Спасатели настоятельно рекомендуют снимать наушники и убирать телефоны при пересечении проезжей части.
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