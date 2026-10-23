В деревне Башкирии после обращения к Хабирову открыли новую амбулаторию

Новую амбулаторию в деревне Улукулево Кармаскалинского района начали строить в марте 2025 года, а завершили работы уже в ноябре. Здесь проживают более 4,5 тысячи человек, поэтому необходимость в современном медучреждении стояла весьма остро. Вопрос решили после коллективного обращения жителей Улукулево на Прямую линию-2024 с Главой РБ Радием Хабировым, который после открытия объекта лично посетил амбулаторию в мае 2026-го.

«До этого в Улукулево было два приспособленных помещения. Сейчас всё находится в одном месте. Здесь ведут прием очень хорошие, квалифицированные специалисты, помощь оказывается в полном объёме», — рассказал главврач Кармаскалинской центральной районной больницы Феликс Сакаев в интервью проекту ЦУР Башкортостана и БСТ «Инцидент-репортаж».

Пациентам доступно лечение в дневном стационаре. В амбулатории есть процедурный и прививочный кабинет, прием ведут терапевт, акушер-гинеколог, стоматолог и два педиатра (что особенно важно, ведь в деревне живут около тысячи детей), а также шесть специалистов среднего медперсонала. Все они при необходимости могут связаться с коллегами из республиканских клиник и проконсультироваться.

«Спасибо ЦУРу за то, что действительно вопрос подхватили, взяли на контроль и пошла наша ежедневная работа. Также большое спасибо минздраву, они включили амбулаторию в план и изыскали финансовые средства», — прокомментировал замглавы администрации Кармаскалинского района по строительству Валерий Волик.

Как поделилась врач-педиатр Улукулевской врачебной амбулатории Гульназ Галимова, работать здесь — одно удовольствие.

«Все очень красиво и чисто, одно удовольствие работать», — отметила она.

По словам врача-терапевта Карины Мухамадеевой, в амбулатории есть все необходимое для оказания помощи людям.

«Самое главное, у нас сейчас есть забор крови, есть ЭКГ-аппарат, внутриглазное давление замеряем, есть глюкометр», — пояснила Карина Мухамадеева.

Своими мнениями поделились и пациенты.

«На уколы хожу каждый день, к терапевту на приём хожу. Спасибо всем медицинским работникам нашим, которые здесь обслуживают. Хорошие люди, хорошие девчонки. Благодарю Главу Башкортостана Радия Хабирова», — сказала Разифа Динисламова.

«Спасибо за такое красивое, большое здание», — поблагодарила Аделина Самикова.