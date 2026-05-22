Радий Хабиров показал работу врачебной амбулатории в Кармаскалинском районе

Новая модульная врачебная амбулатория открылась в деревне Улукулево в декабре прошлого года благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров лично посетил новое медучреждение и оценил, как оно работает.
В амбулатории созданы все условия для оказания медуслуг. Работают дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты, а также кабинеты терапевта, педиатра, акушера-гинеколога и стоматолога. Особое внимание уделено связи с республиканскими клиниками. При необходимости врачи могут оперативно проконсультироваться с коллегами из Уфы и других городов.
О здоровье жителей деревни вот уже 15 лет заботятся акушерка Фаниса Фаниловна Сабитова, стаж работы которой насчитывает 42 года, и медсестра Рамиля Махмутовна Абдрафикова с 35-летним опытом.
«Деревня эта крепкая, большая, много семей с детьми. Поэтому такой объект, конечно, был очень нужен. Такие амбулатории и ФАПы благодаря федеральной поддержке мы строим по всей республике. Сделано уже много, у нас осталось не так много сельских медицинских учреждений, которые нуждаются в обновлении. Но они пока еще есть. Наша задача — до 2030 года завершить эту работу», — отметил Радий Хабиров.
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