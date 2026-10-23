В Башкирии отремонтировали почти 5 км дороги Буздяк – Чекмагуш – Дюртюли

В нормативное состояние привели 2 участка дороги между деревнями Кискакулбаш и Шигайкулбаш. В ходе ремонта подрядная организация обновила асфальтобетонное покрытие, укрепила обочины и нанесла разметку.
- Дорога Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли входит в опорную дорожную сеть России. Она связывает Благоварский, Буздякский, Чекмагушевский, Дюртюлинский районы, а также обеспечивает выезд на федеральные трассы М-5 «Урал» и Р-240 Подъезд к М-12 «Восток». Поэтому трафик здесь достаточно высокий и превышает 3,6 тыс. автомобилей в сутки. Благодаря ремонту проезд по данному участку дороги стал намного безопаснее и комфортнее, — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Любовь Минакова.
Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 220 км дорог и 1800 погонных метров мостов. В том числе 170 км дорог, входящих в опорную сеть Российской Федерации.
Напомним, в 2025 году отремонтировали более 30 км дороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В нормативное состояние привели 11 участков в Буздякском, Благоварском и Чекмагушевском районах.
Ранее мы сообщали, что на севере Башкирии мост через Таршу отремонтировали на 90%. Работы закончат до конца года.
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