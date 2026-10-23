В Башкирии на сутки объявили режим «черного неба»

Он введен накануне в 20.00 и будет действовать до 20 часов 23 октября.

Режим НМУ объявляется, когда в безветренную погоду в атмосфере накапливаются вредные вещества. В таких условиях загрязнители (промышленные выбросы, выхлопные газы автомобилей и пыль) не рассеиваются, а скапливаются в приземном слое воздуха. В результате образуется смог. При режиме «черного неба» промышленные предприятия должны снизить объем выбросов в соответствии с их технологическими регламентами.

О том, как это влияет на здоровье, читайте в материале «Башинформа».