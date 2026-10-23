«Утренняя звезда»: где и когда уфимцам наблюдать Венеру в ноябре и декабре

Как сообщили в Уфимском городском планетарии, 24 октября в 6.42 по московскому времени планета пройдет между Землей и Солнцем — это называется нижним соединением. Из-за яркого солнечного света Венеру не будет видно несколько дней до и после этой даты.
В начале ноября планета снова появится на небе. Чтобы ее увидеть, нужно смотреть на юго-восток за полтора часа до восхода Солнца — Венера будет сиять очень низко над горизонтом в созвездии Девы. К концу ноября видимость улучшится: планета начнет восходить за 4 часа до Солнца. В декабре наступит лучшее время для наблюдений в этом году. Венера будет появляться за 4,5 часа до рассвета и ярко сиять перед утренней зарей. В таком режиме — как самая яркая точка перед рассветом — Венера будет видна до августа 2027 года.
Ранее Башинформ информировал о том, что жители Башкирии увидят Сатурн рядом с полной Луной.
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