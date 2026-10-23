Жители Башкирии увидят Сатурн рядом с полной Луной

В субботу, 24 октября, вечером жителей республики ждет красивое астрономическое зрелище, сообщили в уфимском планетарии. На юго-востоке ночного неба можно будет наблюдать сближение яркой Луны и планеты Сатурн.

Сатурн взойдет над восточным горизонтом в 17.33. Лучшее время для наблюдения — вечерние часы. Планета будет видна на юго-востоке на высоте около 30 градусов над горизонтом. Отыскать её будет легко — это будет самая яркая звезда в этом секторе неба.

Сатурн окажется чуть ниже почти полной Луны и стоит учитывать, что может немного померкнуть в лунном свете.

К полуночи Сатурн переместится на южную часть небосвода, а зайдет за горизонт на западе только в шесть часов утра.