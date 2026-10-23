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12:43 (UTC+5), 23 Октября 2026

На маршрут Уфа — Челябинск поставили электричку «Скворец»

Новый поезд заменит «Ласточку».

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скриншот БППК
Фото: скриншот | БППК
Элина Ахметова
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С 23 октября маршрут «Южно-Уральского экспресса» Дёма — Уфа — Челябинск обслуживает современный подвижной состав серии ЭП2Д «Скворец» в четырёхвагонном исполнении. Об этом проинформировали в БППК.

График движения:

№ 7162/7160/7158 Дёма (отпр. 12.20) — Челябинск-Главный (приб. 21.40) — по пятницам, воскресеньям;

№ 7157/7159/7161 Челябинск-Главный (отпр. 6.04) — Дёма (приб. 15.24) — по понедельникам, субботам.

Остановки в пути следования: Дёма, Правая Белая, Уфа, Городской дворец культуры, Парковая, Черниковка, Спортивная, Шакша, Иглино, Тавтиманово, Карламан, Улу-Теляк, Аша, Миньяр, Симская, Ерал, Кропачево, Усть-Катав, Вязовая, Мурсалимкино, Сулея, Бердяуш, Баритная, Златоуст, Уржумка, Миасс-1, Чебаркуль, Полетаево-1, Челябинск.

Стоимость проезда при оплате через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» 1641 руб. 60 коп., при оплате через другие каналы продаж — 1680 руб. 20 коп.

Напомним, «Южно-Уральский экспресс» запустили 1 августа 2025 года, это был первый межрегиональный маршрут в Башкирии, который выполняет пригородный транспорт. Позже запустили прямую электричку из Уфы в Самару.  Это стандартный электропоезд (в отличии от скоростных «Ласточки» и её аналога «Финиста») полностью российского производства. Интерьер вагонов — с тамбурами, кресла сгруппированы по три встречной посадкой. Всего БППК имеет шесть «Скворцов».

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