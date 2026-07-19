В Башкирии новые электрички получили собственное имя

Подведены итоги голосования, в котором пассажиры выбирали имена для современных электропоездов, сообщает БППК. Традиция называть поезда в честь птиц продолжается: к «Сапсану», «Ласточке», «Орлану», «Финисту» и «Буревестнику» присоединяются новые «пернатые».

«Скворец» – теперь так будут называться электропоезда серий ЭП2ДМ и ЭП2Д (курсируют в Центральной России, на Северо-Западе, Урале, в Поволжье и Сибири). Именно этот вариант «обошёл» в голосовании названия «Грач», «Лазоревка» и «Королёк», набрав 33,6% голосов респондентов.

На полигоне обслуживания АО «Башкортостанская ППК» задействовано 6 электропоездов серии ЭП2Д, которые курсируют на территории Республики Башкортостан и Челябинской области по маршруту Дема - Усть-Катав - Мурсалимкино.