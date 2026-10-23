Команда города Уфы отмечена за эффективное управление

Церемония награждения прошла 23 октября в рамках съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Башкортостана». На мероприятии обсудили ключевые вопросы развития местного самоуправления
По словам Рустама Шарипова, такие встречи позволяют выстраивать эффективный диалог не только на уровне самих муниципалитетов, но и с республиканской властью, а это залог успешного решения проблем на местах.
Ранее мы сообщали, что Михаил Дегтярёв отметил Башкирию за успешную Спартакиаду народов России.
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