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17:24 (UTC+5), 23 Октября 2026

Команда города Уфы отмечена за эффективное управление

Администрация Уфы получила награду в номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования» конкурса лучших муниципальных образований республики. Диплом и. о. главы администрации города Рустаму Шарипову вручил и. о. руководителя администрации Главы РБ Искандер Ахметвалеев.

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Миляуша Мурзабаева пресс-служба Совета муниципальных образований
Фото: Миляуша Мурзабаева | пресс-служба Совета муниципальных образований
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Церемония награждения прошла 23 октября в рамках съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Башкортостана». На мероприятии обсудили ключевые вопросы развития местного самоуправления

По словам Рустама Шарипова, такие встречи позволяют выстраивать эффективный диалог не только на уровне самих муниципалитетов, но и с республиканской властью, а это залог успешного решения проблем на местах.

Ранее мы сообщали, что Михаил Дегтярёв отметил Башкирию за успешную Спартакиаду народов России.

Миляуша Мурзабаева пресс-служба Совета муниципальных образований
Фото: Миляуша Мурзабаева | пресс-служба Совета муниципальных образований
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