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19:45 (UTC+5), 23 Октября 2026

Глава Башкирии показал заинтересовавшую его книгу

Глава Башкортостана Радий Хабиров поделился с читателями своего блога впечатлениями от книги «О чём звенят подвески. Декор башкирского костюма». Книгу ему подарила автор Айгуль Камалиева — талантливый учёный, инженер одежды и фольклорист.

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скриншот видео официальный аккаунт Главы РБ
Фото: скриншот видео | официальный аккаунт Главы РБ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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«Замечательная книга, прямо душа радуется — сделал в ней несколько закладок, — отметил Глава республики. — Я каждый раз удивляюсь, насколько продуманной, глубокой с технологической и эстетической точки зрения была культура костюма у башкир. Наши предки умели работать с разными материалами, делали удивительные украшения».

Руководитель региона подчеркнул, что перед республикой стоит большая задача — возрождать, сохранять и развивать это ремесло и обязательно поддерживать прикладное искусство во всех его проявлениях.

«Это важная часть истории и культуры нашего народа и, конечно, экономики — того, что мы называем креативными индустриями», — отметил Радий Хабиров и пожелал всем удачи и хороших выходных.

Ранее мы сообщали, что впервые в Уфе пройдет Российская креативная неделя — Евразия. Форум объединит представителей России и стран-партнеров для формирования совместных креативных продуктов, новых рынков и устойчивых экономических связей.

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