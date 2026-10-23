Глава Башкирии показал заинтересовавшую его книгу

«Замечательная книга, прямо душа радуется — сделал в ней несколько закладок, — отметил Глава республики. — Я каждый раз удивляюсь, насколько продуманной, глубокой с технологической и эстетической точки зрения была культура костюма у башкир. Наши предки умели работать с разными материалами, делали удивительные украшения».
Руководитель региона подчеркнул, что перед республикой стоит большая задача — возрождать, сохранять и развивать это ремесло и обязательно поддерживать прикладное искусство во всех его проявлениях.
«Это важная часть истории и культуры нашего народа и, конечно, экономики — того, что мы называем креативными индустриями», — отметил Радий Хабиров и пожелал всем удачи и хороших выходных.
Ранее мы сообщали, что впервые в Уфе пройдет Российская креативная неделя — Евразия. Форум объединит представителей России и стран-партнеров для формирования совместных креативных продуктов, новых рынков и устойчивых экономических связей.
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