Глава Башкирии показал туманную Уфу

Несмотря на большую занятость, Глава Башкирии успевает замечать прекрасное. В своем канале в мессенджере Мах Радий Хабиров опубликовал видео, в котором поделился красивыми видами реки Белой. Зеркальную гладь осенней воды окутал густой туман.

«Вот такой вид на Белую сегодня – по-моему, очень здорово и необычно. Желаю всем хорошего дня и, конечно, хороших выходных! А мы пока поработаем, чтобы Уфа стала еще краше, а республика продолжала развиваться», – подписал видео руководитель региона.

Ранее «Башинформ» напоминал правила безопасности в условиях тумана.