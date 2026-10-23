Глава Башкирии показал туманную Уфу

Несмотря на большую занятость, Глава Башкирии успевает замечать прекрасное. В своем канале в мессенджере Мах Радий Хабиров опубликовал видео, в котором поделился красивыми видами реки Белой. Зеркальную гладь осенней воды окутал густой туман.
«Вот такой вид на Белую сегодня – по-моему, очень здорово и необычно. Желаю всем хорошего дня и, конечно, хороших выходных! А мы пока поработаем, чтобы Уфа стала еще краше, а республика продолжала развиваться», – подписал видео руководитель региона.
Ранее «Башинформ» напоминал правила безопасности в условиях тумана.
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