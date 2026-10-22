Зоопарк «Саванна» в Уфе закрыли на 30 суток

Судебные приставы приостановили работу зоолунопарка «Саванна» на улице Менделеева в Уфе на 30 суток. Организацию привлекли к ответственности по статье 17.15 КоАП РФ («неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»). По данным приставов, владелец зоопарка несколько лет отказывается освобождать незаконно занимаемый участок, несмотря на решение суда.

По данным республиканской службы судебных приставов, сейчас на территории содержатся 12 хищных зверей в условиях, которые не соответствуют нормам. Ранее владельцу дали время, чтобы вывезти животных и освободить землю, но он этого не сделал.

Вход в зоолунопарк опечатали. Предприятию запрещено принимать посетителей и вести любую деятельность. Руководство зоопарка официально предупредили: если работа возобновится, им грозит не только новый штраф, но и уголовная ответственность.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе судьбу печально известного зоопарка «Саванна» решит суд.