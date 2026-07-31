В Уфе судьбу печально известного зоопарка «Саванна» решит суд

Уголовное дело по зоолунапарку «Саванна» передали в суд. Напомним, в марте текущего года дознаватели Советского районного отделения судебных приставов возбудили уголовное дело за злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта.

Напомним, передвижной зоопарк приехал в Уфу в 2014 году. Тогда ему было разрешено занять покрытый лесом участок площадью 8,7 тысячи квадратных метров на пять лет. Когда время вышло, руководство зоопарка отказалось покидать территорию, запросив участок там же, но уже вдвое больше. Управление по Уфе и Уфимскому району минземимущества РБ подало иск в Арбитражный суд. Он постановил освободить незаконно занимаемый организацией участок. Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов, но был отозван взыскателем. Спустя два года взыскатель повторно предъявил исполнительный документ. Исполнительное производство было возбуждено вновь. Несмотря на это, ситуация с животными не решается.

«В ходе расследования собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность должностного лица организации к совершению преступления. Санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Материалы дела были переданы прокурору для утверждения обвинительного акта. В настоящее время прокурор утвердил обвинительный акт по данному делу, материалы передали в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе УФССП.