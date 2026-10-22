В уфимском Сипайлово после сигнала жителя отремонтировали аварийную яму

На опасную яму 16 октября пожаловался один из автомобилистов, который повредил свою машину. По словам горожанина, аварийные ситуации из-за выбоины случались здесь и ранее.

Комментарий жителя зафиксировали информсистемы ЦУР Башкортостана, после чего вопрос на контроль взяли власти Октябрьского района столицы. Известно, что в тот же день коммунальщики выполнили ремонт.

Ранее ДК в селе Башкирии получил новое оборудование после обращения к Хабирову.