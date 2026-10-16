ДК в селе Башкирии получил новое оборудование после обращения к Хабирову

Ранее в здании Дома культуры, рассчитанного на 169 зрителей, выполнили ремонт, однако хорошего звука для сцены здесь не хватало. Поэтому культорганизатор учреждения Халида Ганиева в 2025 году обратилась на Прямую линию с Главой республики Радием Хабировым и попросила помочь с современным оборудованием.
«В Старокурмашево живет очень талантливый народ. Они и поют, и танцуют. Ученики уже знают, где качественно, а где некачественно», — рассказала она в интервью проекту ЦУР Башкортостана и канала БСТ «Инцидент-репортаж».
Известно, что технику по решению властей закупили в рамках программы «Реальные дела». Теперь, по словам артистов, репетировать и выступать стало еще приятнее.
«Руководители нашего ДК проводят яркие и классные концерты. И нам вот как раз нужна была такая хорошая техника».
«Сейчас выступаем с новым микрофоном, на концертах и дискотеках».
«Я на сцене с 8-го класса, с новой аппаратурой стало еще приятнее выступать», — поделились участники творческих коллективов и кружков, которых в ДК насчитывается 12.
Ранее в Белорецке за лето обновили 5,5 км дорог.
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