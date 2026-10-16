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14:47 (UTC+5), 16 Октября 2026

ДК в селе Башкирии получил новое оборудование после обращения к Хабирову

Звуковую аппаратуру приобрели по программе «Реальные дела».

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стоп-кадр видео БСТ "Инцидент-репортаж"
Фото: стоп-кадр видео БСТ | "Инцидент-репортаж"
Иван Вавилов

Ранее в здании Дома культуры, рассчитанного на 169 зрителей, выполнили ремонт, однако хорошего звука для сцены здесь не хватало. Поэтому культорганизатор учреждения Халида Ганиева в 2025 году обратилась на Прямую линию с Главой республики Радием Хабировым и попросила помочь с современным оборудованием.

«В Старокурмашево живет очень талантливый народ. Они и поют, и танцуют. Ученики уже знают, где качественно, а где некачественно», — рассказала она в интервью проекту ЦУР Башкортостана и канала БСТ «Инцидент-репортаж».

Известно, что технику по решению властей закупили в рамках программы «Реальные дела». Теперь, по словам артистов, репетировать и выступать стало еще приятнее.

«Руководители нашего ДК проводят яркие и классные концерты. И нам вот как раз нужна была такая хорошая техника».

«Сейчас выступаем с новым микрофоном, на концертах и дискотеках».

«Я на сцене с 8-го класса, с новой аппаратурой стало еще приятнее выступать», — поделились участники творческих коллективов и кружков, которых в ДК насчитывается 12.

Ранее в Белорецке за лето обновили 5,5 км дорог.

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