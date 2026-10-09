В башкирском Белорецке за лето обновили 5,5 км дорог

Об этом рассказали в новом выпуске совместного проекта Центра управления Республикой Башкортостан и телеканала БСТ «Инцидент-репортаж». Известно, что ямочный ремонт на Спортивной сделали большими картами, а на Блюхера заменили верхний слой асфальта с фрезерованием и подгрунтовкой битумом.
По данным ЦУР, работы выполнили за счет местного бюджета. При их планировании и организации учли пожелания горожан.
«Мы участки самые изношенные взяли, и решили сделать ямочный ремонт большими картами. Огромную помощь нам оказал Центр управления республикой, там все обращения аккумулировались и через систему „Инцидент-менеджмент“ выявили самые „наболевшие“ участки», — прокомментировал глава Белорецкого района Азат Хакимов.
Как поделился местный житель Андрей Бурулев, раньше ездить по дорогам было довольно проблематично.
«Яма на яме были. Подвеска разбивалась, гремело все», — рассказал он.
Теперь, по словам другого автомобилиста Эльдара Гайдбаева, стало значительно лучше.
«Друг другу раньше мы помехи создавали, ямы объезжали. Сейчас все прекрасно», — прокомментировал Эльдар.
В планах властей муниципалитета — полный ремонт центральных улиц Белорецка.
Ранее жителям деревни в Башкирии провели газ после обращения к Хабирову.
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