В башкирском Белорецке за лето обновили 5,5 км дорог

Об этом рассказали в новом выпуске совместного проекта Центра управления Республикой Башкортостан и телеканала БСТ «Инцидент-репортаж». Известно, что ямочный ремонт на Спортивной сделали большими картами, а на Блюхера заменили верхний слой асфальта с фрезерованием и подгрунтовкой битумом.

По данным ЦУР, работы выполнили за счет местного бюджета. При их планировании и организации учли пожелания горожан.

«Мы участки самые изношенные взяли, и решили сделать ямочный ремонт большими картами. Огромную помощь нам оказал Центр управления республикой, там все обращения аккумулировались и через систему „Инцидент-менеджмент“ выявили самые „наболевшие“ участки», — прокомментировал глава Белорецкого района Азат Хакимов.

Как поделился местный житель Андрей Бурулев, раньше ездить по дорогам было довольно проблематично.

«Яма на яме были. Подвеска разбивалась, гремело все», — рассказал он.

Теперь, по словам другого автомобилиста Эльдара Гайдбаева, стало значительно лучше.

«Друг другу раньше мы помехи создавали, ямы объезжали. Сейчас все прекрасно», — прокомментировал Эльдар.

В планах властей муниципалитета — полный ремонт центральных улиц Белорецка.