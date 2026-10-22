В 46 городах и районах Башкирии пройдут сельхозярмарки

Жителей Башкирии ждут на очередных сельскохозяйственных ярмарках.

С 23 по 25 октября пройдут ярмарки в 46 городах и районах республики, сообщили в министерстве торговли и услуг региона. Покупателям предложат сезонные овощи, фрукты и мед в основном местного производства.

За три дня в регионе будет организовано в общей сложности 64 ярмарочные площадки. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Ранее в Стерлитамакском районе Башкирии прошел второй республиканский фестиваль хлеба «Сумбуля», сообщал Башинформ.