В Башкирии прошел фестиваль хлеба «Сумбуля»

Как рассказали в пресс-службе администрации района, это был не просто праздник, а настоящее торжество наших главных ценностей: трудолюбия, искреннего гостеприимства и безграничной любви к родному краю. Сотни жителей и гостей региона собрались вместе, чтобы разделить радость, попробовать лучшие сорта хлеба и почувствовать единство большой семьи.

В насыщенной программе каждый мог найти занятие по душе. Для ценителей кулинарного искусства организовали битву пекарей и конкурс караваев, для гурманов — дегустации свежего, ароматного хлеба и целую аллею блинов, для желающих научиться — мастер-классы от профессионалов.

Кроме того, работала ярмарка сельских даров, где можно было запастись экологически чистой продукцией и оценить разнообразие урожая. Для поклонников ремесел организовали выставку ремесленников с уникальными изделиями ручной работы.

Также на площадке праздника работал мобильный ФАП, где можно было пройти диспансеризацию и сделать прививку, а также площадка ГТО для тех, кто дружит со спортом. В пункте сбора гуманитарной помощи для участников СВО каждый смог внести свой вклад в общее доброе дело. Также посетители праздника послушали концерт и получили подарки в розыгрышах.

«Золотистые колосья, улыбки мастеров-пекарей, народные песни и атмосфера настоящего праздника — „Сумбуля“ в очередной раз доказала, что хлеб всему голова, а единство — наша главная сила», — отметили организаторы.