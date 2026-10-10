Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
20:03 (UTC+5), 10 Октября 2026

В Башкирии прошел фестиваль хлеба «Сумбуля»

Село Рощинский Стерлитамакского района Башкирии стало точкой притяжения всей республики. В преддверии Дня Республики Башкортостан здесь прошел второй республиканский фестиваль хлеба «Сумбуля».

Добавить в предпочтительные источники Google
пресс-служба администрации Стерлитамакского района
Фото: пресс-служба | администрации Стерлитамакского района
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Как рассказали в пресс-службе администрации района, это был не просто праздник, а настоящее торжество наших главных ценностей: трудолюбия, искреннего гостеприимства и безграничной любви к родному краю. Сотни жителей и гостей региона собрались вместе, чтобы разделить радость, попробовать лучшие сорта хлеба и почувствовать единство большой семьи.

В насыщенной программе каждый мог найти занятие по душе. Для ценителей кулинарного искусства организовали битву пекарей и конкурс караваев, для гурманов — дегустации свежего, ароматного хлеба и целую аллею блинов, для желающих научиться — мастер-классы от профессионалов.

Кроме того, работала ярмарка сельских даров, где можно было запастись экологически чистой продукцией и оценить разнообразие урожая. Для поклонников ремесел организовали выставку ремесленников с уникальными изделиями ручной работы.

Также на площадке праздника работал мобильный ФАП, где можно было пройти диспансеризацию и сделать прививку, а также площадка ГТО для тех, кто дружит со спортом. В пункте сбора гуманитарной помощи для участников СВО каждый смог внести свой вклад в общее доброе дело. Также посетители праздника послушали концерт и получили подарки в розыгрышах.

«Золотистые колосья, улыбки мастеров-пекарей, народные песни и атмосфера настоящего праздника — „Сумбуля“ в очередной раз доказала, что хлеб всему голова, а единство — наша главная сила», — отметили организаторы.

пресс-служба администрации Стерлитамакского района
пресс-служба администрации Стерлитамакского района
пресс-служба администрации Стерлитамакского района
Фото: пресс-служба | администрации Стерлитамакского района
1 из 3
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru