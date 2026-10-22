Коллектив «Башинформа» отметили в «Единой России»

Главный редактор информационного агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов, спецкорреспонденты Азат Гиззатуллин и Галина Бахшиева, корреспонденты Наталья Овчарук и Иван Вавилов, фотограф Олег Яровиков и переводчик отдела башкироязычного контента Альмира Давлетбаева награждены благодарственными письмами руководителя регисполкома «Единой России» Александра Мельникова. Главред «Башинформа» отдельно отмечен благодарственным письмом руководителя ЦИК «ЕР» Александра Сидякина.
Коллектив «Башинформа» отмечен за значительный вклад и активную деятельность по укреплению авторитета партии в республике.
Также наград удостоены руководители и представители Союза журналистов РБ, издательского дома «Башкортостан», БСТ, Центра управления Республикой Башкортостан, телекомпании «Вся Уфа», ГТРК, «ЕР-медиа», радио «Юлдаш», газет «Абзелил», «Аургазинский вестник», «Краснокамские зори», «На земле Салавата», «Кызыл Тан», «Республика Башкортостан», «Молодежная газета» и других.
«Наша совместная работа, конечно же, на этом не заканчивается. Впереди стоят задачи народной программы — только во время выборов мы получили более 60 тысяч наказов от наших жителей», — отметил глава регисполкома «Единой России» в РБ Александр Мельников.
Начальник Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отдельно поблагодарила сотрудников СМИ региона за освещение работы волонтеров.
«Наше волонтёрское движение — это уникальный опыт, когда наши люди объединяются для плетения маскировочных сетей, создания окопных свечей, заготовки лапши и корота, чтобы отправить на передовую, и мы с вами об этом рассказываем. Это очень важно и нужно нашим ребятам за ленточкой», — подчеркнула Прочаковская.
Ранее материал корреспондента «Башинформа» Дарьи Касьяновой вошел в шорт-лист XVIII всероссийского конкурса «СМИротворец».
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