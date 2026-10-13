Опубликован шорт-лист конкурса «СМИротворец-2026»

Экспертный совет XVIII Всероссийского конкурса «СМИротворец» определил финалистов. Из 1329 участников в шорт-лист вошли 135 СМИ и блогов, в том числе 56 — в категории «Федеральные и региональные СМИ».
«В Год народного единства от СМИ на конкурс поступило много интересных и глубоких публикаций. Это ожидаемо – ведь именно единству, согласию, взаимопониманию посвящена работа журналистов, освещающих тему межнациональных отношений. В присланных материалах через личные, семейные истории рассказывается о глобальных событиях в истории России. Перекликаются между собой рассказы об этническом составе регионов, о традициях разных народов, населяющих многонациональные республики, и о возрождении русской культуры. В любом контексте эта тема органична, будь то материалы о становящемся все более популярным этнотуризме, региональных праздниках, о дизайне и моде или гастрономии», — рассказала председатель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.
В специальной номинации «Единство народов России» на победу претендуют 13 СМИ, столько же — в номинации «Интернет». В «Телевидении» представлены 14 телерадиокомпаний, в «Печати» — 16 газет и журналов. В числе финалистов в номинации «Интернет» — материал корреспондента ИА «Башинформ» Дарьи Касьяновой «Этно — да: как ремесло продвигает айдентику Башкирии». Итоги конкурса подведут 3 ноября в Москве.
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