Более 48 тысяч родителей в Башкирии оформили ежегодную семейную выплату

Отделение Социального фонда России по Башкортостану подвело итоги кампании по назначению ежегодной семейной выплаты. За четыре месяца свыше 48 тысяч работающих родителей республики, воспитывающих двух и более детей, оформили эту меру поддержки. На поддержку семей было направлено более 1,4 млрд рублей.

Приём заявлений завершился 30 сентября. Уже в следующем году семьи вновь смогут воспользоваться ежегодной поддержкой: подать заявление можно будет с 1 июня до 1 октября.

Напомним, сумма выплаты рассчитывается индивидуально. Механизм основан на перерасчёте НДФЛ, удержанного в прошлом году по ставке 13%, по льготной ставке 6%. Разница между суммами возвращается родителю. Средний размер перечисленной выплаты в республике составил порядка 28 тысяч рублей. Максимальную сумму — 137 910 рублей — получили жители Баймакского района, родители шестерых детей.

Большую часть сведений, необходимых для оценки права на выплату, специалисты Отделения СФР запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Благодаря этому большинство семей могут оформить меру поддержки через портал «Госуслуги».

«Семейная выплата — это адресная помощь семьям с невысокими доходами. Мы стремимся сделать процесс получения поддержки простым и удобным: минимум документов от заявителя, максимум автоматизации и межведомственных запросов. Важно, что воспользоваться мерой могут оба родителя, а также усыновители и опекуны — чтобы поддержка доходила до тех, кто в ней действительно нуждается», — отметил управляющий отделением СФР по РБ Фаниль Вахитов.

Ранее сообщалось, что детские пособия в Башкирии получили более 34 тысяч пап.