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15:38 (UTC+5), 15 Октября 2026

В Башкирии в этом году детские пособия получили более 34 тысяч пап

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

В преддверии Дня отца отделение Социального фонда по республике подсчитало, сколько мужчин в регионе воспользовались государственной поддержкой. Всего выплаты оформили более 34,8 тысячи пап.

Мужчины могут рассчитывать на:

  • Единое пособие. В этом году пособие оформили 1 924 отца. Максимальная сумма на одного ребенка в Башкирии — 16 350 рублей.
  • Семейная выплата. Новая мера поддержки для родителей с двумя и более детьми. С 1 июня её уже получили почти 20 тысяч пап (19 431 человек). Она позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога.
  • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Его оформили 10 469 работающих мужчин. Это популярная мера, так как папа может получать 40% от своей зарплаты и при этом выйти на работу на неполный день — выплаты не прекратятся. Неработающим папам платят минимум — 12 270 рублей.
  • Единовременная выплата при рождении. Стандартная помощь, которую с начала года получили 2 961 отец. В Башкирии это почти 33 тысячи рублей.

В СФР напомнили, что оформить эти выплаты может любой из родителей. С вопросами можно обращаться в единый контакт–центра по номеру: 8-800-100-00-01.

Ранее сообщалось: с 2027 года Соцфонд Башкирии начнет выплачивать пособия донорам. 

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