В Башкирии в этом году детские пособия получили более 34 тысяч пап

В преддверии Дня отца отделение Социального фонда по республике подсчитало, сколько мужчин в регионе воспользовались государственной поддержкой. Всего выплаты оформили более 34,8 тысячи пап.

Мужчины могут рассчитывать на:

Единое пособие. В этом году пособие оформили 1 924 отца. Максимальная сумма на одного ребенка в Башкирии — 16 350 рублей.

Семейная выплата. Новая мера поддержки для родителей с двумя и более детьми. С 1 июня её уже получили почти 20 тысяч пап (19 431 человек). Она позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Его оформили 10 469 работающих мужчин. Это популярная мера, так как папа может получать 40% от своей зарплаты и при этом выйти на работу на неполный день — выплаты не прекратятся. Неработающим папам платят минимум — 12 270 рублей.

Единовременная выплата при рождении. Стандартная помощь, которую с начала года получили 2 961 отец. В Башкирии это почти 33 тысячи рублей.

В СФР напомнили, что оформить эти выплаты может любой из родителей. С вопросами можно обращаться в единый контакт–центра по номеру: 8-800-100-00-01.

Ранее сообщалось: с 2027 года Соцфонд Башкирии начнет выплачивать пособия донорам.