В Уфе восстановление дома после пожара планируют завершить в ноябре

Он перечислил, что было сделано:

Организован штаб для приёма заявок от собственников и круглосуточная охрана объекта.

Создан чат в мессенджере MAX для оперативной связи с жильцами.

С 12 октября восстановлены системы водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения и газоснабжения.

Проведена сухая и влажная уборка лестничных клеток силами подрядной организации.

Выполнены расчистка кровли, утепление чердака, монтаж новых вентканалов из кирпичной кладки.

Ведутся работы по устройству стропильной системы и обрешётки крыши.

«Ежедневно в работах задействовано около 20 человек и 4 единицы автотранспорта. Ориентировочный срок завершения всех работ — до 12 ноября текущего года», — проинформировал Айдар Базгудинов.

Также активно работает страховая компания совместно с региональным оператором: ежедневно обходят квартиры, составляют акты осмотра ущерба, проводят фото- и видеофиксацию для возмещения убытков жителям.

«Со всеми собственниками установлена связь, все вопросы находятся под особым контролем администрации», — заявил он.

Как информировал Башинформ, днем 9 октября 2026 года при проведении работ по капитальному ремонту крыши пятиэтажного дома по улице Рихарда Зорге в Уфе произошло возгорание шатровой кровли здания. В результате пожара пострадали двое рабочих, а также причинен крупный ущерб собственникам квартир. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.