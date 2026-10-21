В Уфе восстановление дома после пожара планируют завершить в ноябре

Он перечислил, что было сделано:
«Ежедневно в работах задействовано около 20 человек и 4 единицы автотранспорта. Ориентировочный срок завершения всех работ — до 12 ноября текущего года», — проинформировал Айдар Базгудинов.
Также активно работает страховая компания совместно с региональным оператором: ежедневно обходят квартиры, составляют акты осмотра ущерба, проводят фото- и видеофиксацию для возмещения убытков жителям.
«Со всеми собственниками установлена связь, все вопросы находятся под особым контролем администрации», — заявил он.
Как информировал Башинформ, днем 9 октября 2026 года при проведении работ по капитальному ремонту крыши пятиэтажного дома по улице Рихарда Зорге в Уфе произошло возгорание шатровой кровли здания. В результате пожара пострадали двое рабочих, а также причинен крупный ущерб собственникам квартир. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.
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