В Уфе возбудили уголовное дело по факту пожара на крыше дома на Зорге

Как рассказали в пресс-службе следкома, 9 октября 2026 года в дневное время при проведении работ по капитальному ремонту крыши пятиэтажного дома по улице Рихарда Зорге в городе Уфе, произошло возгорание шатровой кровли здания.
В результате пожара пострадали двое рабочих, а также причинен крупный ущерб собственникам квартир.
В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин возникновения пожара, размера причиненного ущерба, а также лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при производстве работ.
По информации прокуратуры, по результатам проверки установлено, что площадь пожара составила почти 900 кв. м. Прокуратура Советского района г. Уфы направила материалы в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки.
Ранее мы сообщали, что в Уфе при пожаре в жилом доме двое мужчин получили жуткие ожоги.
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