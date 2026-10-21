В Уфе в 2027 году капремонт проведут в 323 домах

В башкирской столице утверждён трёхлетний план капитального ремонта многоквартирных домов. Всего до 2028 года планируется выполнить 828 видов работ в 761 МКД на сумму 10,6 млрд рублей.
В 2027-м работы пройдут в 323 домах: 352 вида работ на сумму 4,6 млрд рублей. В 2028 году запланировано 236 домов, 256 видов работ на 3,3 млрд рублей.
Что касается текущего года, то в 202 домах выполняют 220 видов работ. Среди них — ремонт крыш (127 домов), фасадов (10), систем водоснабжения и водоотведения (по 17), электроснабжения (14). Кроме того, в 35 домах заменят 85 лифтов. Такие данные на оперативном совещании в мэрии сообщил и. о. генерального директора фонда «Региональный оператор капитального ремонта» Аскар Назыров.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе отремонтировали 62% от общего объема запланированных домов.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.