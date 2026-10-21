В Уфе в 2027 году капремонт проведут в 323 домах

В башкирской столице утверждён трёхлетний план капитального ремонта многоквартирных домов. Всего до 2028 года планируется выполнить 828 видов работ в 761 МКД на сумму 10,6 млрд рублей.

В 2027-м работы пройдут в 323 домах: 352 вида работ на сумму 4,6 млрд рублей. В 2028 году запланировано 236 домов, 256 видов работ на 3,3 млрд рублей.

Что касается текущего года, то в 202 домах выполняют 220 видов работ. Среди них — ремонт крыш (127 домов), фасадов (10), систем водоснабжения и водоотведения (по 17), электроснабжения (14). Кроме того, в 35 домах заменят 85 лифтов. Такие данные на оперативном совещании в мэрии сообщил и. о. генерального директора фонда «Региональный оператор капитального ремонта» Аскар Назыров.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе отремонтировали 62% от общего объема запланированных домов.