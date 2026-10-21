В Уфе капитально отремонтировали чуть больше половины запланированных домов

С 2014 года в Уфе капитально отремонтировали 3154 дома на общую сумму 24,1 млрд рублей. Это 62% от запланированного объема. Всего в долгосрочный план республиканской программы капремонта, рассчитанной до 2055 года, включено 5133 МКД. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил и. о. генерального директора фонда «Региональный оператор капитального ремонта» Аскар Назыров.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии взнос на капремонт для многоквартирных домов установлен в размере 13,17 руб. за «квадрат» — для шестиэтажных МКД, если этажей больше шести — ставка 13,91 руб. за кв. м.