В Уфе умер старейший десантник Башкирии

Об этом сообщил глава Калининского района города Газизьян Ахмедьянов. Известно, что в военные годы Николай Васильев служил разведчиком в составе третьего Украинского фронта — участвовал в боях за Киев и днепрской битве, а также освобождал от немецко-фашистских захватчиков Австрию, Венгрию и Чехословакию.
«Васильев совершил более 200 боевых прыжков с парашютом. Среди множества его наград и орден генерала Шаймуратова. После войны служил в комендатуре Вены. Вернувшись из армии, Николай Васильевич не искал для себя легких путей и пошел служить в правоохранительные органы», — написал Газизьян Ахмедьянов.
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