В Уфе простятся с ветераном Великой Отечественной войны Василием Шматовым

Василий Кузьмич Шматов родился 1 апреля 1926 года в селе Пашково Калининской области (ныне Псковская область). В годы войны пережил немецкую оккупацию, после освобождения территории был призван в Красную армию, служил на Кольском полуострове.

С 1950 года жил в Уфе, работал на нефтяном заводе, пройдя профессиональный путь от оператора до начальника установки. Окончил школу рабочей молодёжи и нефтяной техникум, был активным профсоюзником, вносил рационализаторские предложения.

Награждён медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями ко Дню Победы. В феврале 2025 года ему присвоено звание «Почётный гражданин города Уфы».

Прощание с ветераном состоится 17 октября в 12.00 во дворе дома по улице Бульвар Славы, 17.

Ранее в районе Башкирии умер последний ветеран Великой Отечественной войны.