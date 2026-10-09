В районе Башкирии умер последний ветеран Великой Отечественной войны

Об этом сообщил глава Благоварского района Марат Юсупов. По словам руководителя муниципалитета, с уходом Галяутдина Гафарова закончилась целая эпоха.

«Его биография — это судьбы целого поколения победителей. Совсем молодым парнем он был призван защищать Родину. Галяутдин Авзалетдинович прожил большую и достойную жизнь. Вернувшись с полей сражений, он всю свою трудовую жизнь посвятил Агардинскому лесничеству. Его руками создавалось то зеленое богатство, которым сегодня дышит благоварская земля», — написал Юсупов в своих соцсетях.

Как отметил глава района, в родном селе Тан и далеко за его пределами Галяутдина Гафарова знали как человека исключительной честности, который был всегда готов подставить плечо.

«За многолетний добросовестный труд ветеран имеет не одну трудовую награду. Но главной наградой для него всегда было уважение односельчан. Его уход — это невосполнимая потеря для всего Благоварского района. Но такие люди не уходят бесследно. Галяутдин Авзалетдинович оставил после себя главное наследие — свой посаженный лес, который будет шуметь десятилетиями, светлую память в сердцах земляков и негласный нравственный завет: честно воевать за свою страну и так же честно, изо дня в день, трудиться на её благо», — подчеркнул Юсупов.