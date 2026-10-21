В Уфе с начала года устранили тысячи нарушений благоустройства

С начала 2026 года в Уфе провели более 22 тысяч профилактических мероприятий по выявлению нарушений правил благоустройства.
В результате выдано свыше 3,5 тысячи предписаний об устранении нарушений. Как сообщил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства города Арсен Латыпов, на сегодняшний день в судах находятся 250 административных дел за неисполнение законных требований. По ним уже наложены штрафы на сумму свыше 1 миллиона рублей. Срок для добровольного исправления ситуации составляет четыре дня.
В качестве примеров оперативного устранения нарушений Арсен Латыпов привел восстановление асфальтового покрытия после работ «Уфаводоканала» и удаление незаконных графических изображений с фасада трансформаторной подстанции «Башкирэнерго».
И. о. главы города Рустам Шарипов поручил усилить контроль за результативностью работы, чтобы предписания не оставались на бумаге, а реально приводили к устранению нарушений.
Ранее в администрации Уфы наградили строителей дорог.
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