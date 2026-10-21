В администрации Уфы наградили строителей дорог

Оперативное совещание в мэрии началось с церемонии награждения специалистов отрасли дорожного хозяйства в связи с профессиональным праздником, который отмечался в минувшие выходные.
Благодарностью правительства Башкирии награждена специалист отдела капстроительства УСРДИС Уфы Гульфия Байдавлетова.
Почётная грамота минтранса РБ вручена бригадиру уфимского ДРСУ «Башкиравтодора» Радику Ягафарову.
Благодарностью минтранса РБ награждён представитель Башкортостана в Федеральном центре строительного контроля Тимур Сайранов.
Почётные грамоты и благодарности администрации Уфы вручены представительнице ООО «Дортрансстрой» Оксане Родиной, начальнику строительного участка и инженеру-сметчику Фанилю Ганееву из ООО «БашАльянсСтрой».
Церемонию награждения провёл и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов. Он пожелал дорожной отрасли развития и безопасных дорог.
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