В Уфе борются с незаконным оборотом мяса на ярмарках

Безопасность пищевой продукции имеет особое значение для сохранения здоровья жителей мегаполиса. Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы контролируют безопасность пищевой продукции на торговых объектах города. Вся продукция, поступающая на прилавки, проходит ветеринарный контроль, а также прослеживается в государственной информационной системе «Меркурий» от фермы для прилавка. По словам начальника городской ветстанции Уфы Андрея Белова, в этой системе видно путь мяса от ферм до прилавка.
«Специалисты Уфимской горветстанции дежурят на ярмарках выходного дня, медовых ярмарках, молочном фестивале, забое жертвенных животных на празднике Курбан-байрам. Для проверки продукции на оптово-распределительных центрах и гипермаркетах работает отдел ветеринарной сертификации. Однако количество ветеринарно-санитарных экспертиз мяса ежегодно снижается. Непростой задачей сегодня является пресечение незаконного оборота мяса и мясной продукции на предприятиях общественного питания и в торговле, работающих с продукцией без ветеринарных сопроводительных документов», — отметил Белов.
Администрации районов Уфы попросили усилить контроль за уличной несанкционированной торговлей мясом, которое транспортируется и реализовывается без сопроводительных документов.
Ранее Башинформ сообщал о ситуации с бешенством на территории Башкирии.
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