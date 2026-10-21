В Уфе выросло число укусов животных с бешенством

С начала 2026 года на территории Башкирии зарегистрировали 26 очагов бешенства. По словам начальника городской ветеринарной станции Уфы Андрея Белова, в прошлом году их было меньше — всего семь. К слову, в соседней Челябинской области ситуация еще напряженнее — 70 очагов.

«Уфа была благополучна по бешенству с 2019 года, однако в текущем году 16 апреля был открыт очаг бешенства с покусом людей в Калининском районе. Причиной является плотная циркуляция вируса в текущем году, а также высокая концентрация безнадзорных животных в городе и увеличение покусов граждан — 1529 случаев. Единственная мера профилактики бешенства — вакцинация», — подчеркнул руководитель ветстанции столицы республики.

По словам Белова, ветврачи станции вакцинировали в этом году порядка 28 тысяч домашних собак и 27,5 тысячи хозяйских котов. Что же касается чипирования, то только 15% владельческих животных в Уфе занесены в базу данных.

«Ситуация с безнадзорными животными сложная. По закону, отлов, стерилизация и вакцинация проводится один раз. После животное выпускается в среду обитания. Однако уже через год титры антител падают и защиты никакой нет», — объяснил Андрей Белов.

И.о. мэра Уфы Рустам Шарипов посоветовал информировать население о бесплатной вакцинации животных от бешенства. Так, с мая по октябрь вакцинация и стерилизация животных проводилась с выездом на отдаленные территории и в СНТ. В текущем году на выезде вакцинировано более 4,5 тыс. животных, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Ранее Башинформ сообщал о мифе — 40 уколов от бешенства.