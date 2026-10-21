В селе Башкирии появилась новая детская площадка

Ранее местные жители сообщали, что на площадке были старые качели, а также сломаны игровые элементы. Их комментарии в соцсетях в апреле 2026 года зафиксировали информсистемы Центра управления Республикой Башкортостан.
Выяснилось, что власти Калтасинского района знали про ситуацию и искали средства для ремонта.
«Подали документы на участие в госпрограмме „Комплексное развитие сельских территорий“. После завершения конкурса выбрали подрядчика. Старую площадку полностью демонтировали и приступили к работам. Сначала защебенили и заасфальтировали территорию, затем уложили безопасное резиновое покрытие и установили игровые конструкции», — прокомментировали в ЦУР РБ.
Напомним, ДК в селе Башкирии получил новое оборудование после обращения к Хабирову.
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