В Башкирии завершили ремонт моста через реку Аскыш

«В ходе работ подрядчик заменил переходные плиты, смонтировал железобетонные плиты, выполнил устройство выравнивающего слоя из бетона, гидроизоляции, асфальтобетонного покрытия, металлических тротуаров с обеих сторон, перильного и барьерного ограждений», — рассказал глава ведомства в своем канале в МАХ.

Ранее мы сообщали, что в Туймазинском районе до 28 октября закрыли движение для всех видов транспорта по мосту через реку Нугуш возле села Туктагулово.