В Башкирии перекрыли движение по мосту через реку Нугуш

В Туймазинском районе на десять дней закрыли движение для всех видов транспорта по мосту через реку Нугуш возле села Туктагулово, предупредили в администрации. Ограничения действуют с 14 часов 18 октября до 14 часов 28 октября на автодороге Наратасты — Базгиево — Кандры (21-й километр). На путепроводе проведут плановые работы по содержанию моста. Водителей просят заранее выбирать маршрут объезда и учитывать дополнительное время в пути.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Сипайловской ограничат движение из-за ремонта водовода.