В Уфе на улице Сипайловской ограничат движение из-за ремонта водовода

В Уфе на улице Сипайловской в районе пересечения с улицей Баязита Бикбая частично перекроют дорогу, сообщили в администрации города.
В связи с прокладкой сетей водоснабжения работы пройдут в два этапа – с 19 по 30 октября и с 16 по 21 ноября.
В оба периода будет перекрыта одна полоса движения по нечетной стороне улицы. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты в объезд.
Ранее сообщалось, что в Туймазинском районе до 28 октября закроют мост через Нугуш.
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