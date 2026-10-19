В Уфе на улице Сипайловской ограничат движение из-за ремонта водовода

В Уфе на улице Сипайловской в районе пересечения с улицей Баязита Бикбая частично перекроют дорогу, сообщили в администрации города.

В связи с прокладкой сетей водоснабжения работы пройдут в два этапа – с 19 по 30 октября и с 16 по 21 ноября.

В оба периода будет перекрыта одна полоса движения по нечетной стороне улицы. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты в объезд.

Ранее сообщалось, что в Туймазинском районе до 28 октября закроют мост через Нугуш.