В Туймазинском районе на 10 дней закроют мост через Нугуш

В связи с проведением планово-предупредительных работ по содержанию моста через реку Нугуш рядом с селом Туктагулово в Туймазинском районе будет закрыто движение для всех видов транспорта.

Ограничение вводится на автодороге Наратасты — Базгиево — Кандры на участке км 21+261 с 14:00 18 октября до 14:00 28 октября.

Альтернативный путь объезда представлен на схеме. Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят водителей заранее планировать маршрут и время в пути.