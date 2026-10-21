В Башкирии разоблачили инфовброс об отмене выплат жителям с ОВЗ

На смонтированном видео руководитель региона якобы объявил об отмене выплат людям с ограниченными возможностями здоровья, однако в действительности Радий Хабиров подобных заявлений не делал.

По данным проекта «Фактчекинг по-башкирски», для ролика использовали нарезку видеопоздравления Главы РБ с Днем знаний, наложив сгенерированный в нейросетях неестественный голос Хабирова.

Все региональные и федеральные меры поддержки инвалидов сохраняются. Жителей призвали проверять информацию в официальных источниках и не распространять недостоверные сведения.

Ранее премьер-министр Башкирии опроверг фейк о создании фонда помощи бойцам СВО.