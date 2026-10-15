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08:50 (UTC+5), 15 Октября 2026

Премьер-министр Башкирии опроверг фейк о создании фонда помощи бойцам СВО

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Александр Шельдяев Канал в мессенджере Мах
Фото: Александр Шельдяев | Канал в мессенджере Мах
Ляйсан Закирова

В мессенджерах мошенники создали фейковый аккаунт и. о. премьер-министра Башкирии Александра Шельдяева. От его имени публиковали посты якобы о создании именного благотворительного фонда для помощи бойцам СВО. В сообщении говорится, что за неделю в республике собрали 12 миллионов рублей. Для убедительности даже приводятся примеры с конкретными суммами и именами — кто и сколько перевел.

Александр Шельдяев в своем канале в мессенджере «Мах» опроверг информацию.

«Злоумышленники продолжают распространять недостоверную информацию от моего имени. Информация о создании благотворительного фонда от моего имени не соответствует действительности. Прошу вас быть предельно внимательными! Ни в коем случае не переводите деньги по подобным обращениям! Не исключено, что за такими сообщениями стоят мошенники.

Призываю вас не доверять сомнительным публикациям, не переходить по подозрительным ссылкам и не распространять непроверенную информацию. Ориентируйтесь только на официальные источники», — подчеркнул и. о. премьер-министра.

Напомним, ранее злоумышленники уже несколько раз пытались действовать от имени Александра Шельдяева. Распространяли ложную информацию о якобы вспышке чумы в регионе, в лжеканале «Моя Уфа» разместили информационный вброс, который якобы касается бизнес-интересов руководителя кабмина РБ.

Александр Шельдяев Канал в мессенджере Мах
Фото: Александр Шельдяев | Канал в мессенджере Мах
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