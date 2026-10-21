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14:46 (UTC+5), 21 Октября 2026

В Башкирии оценят удовлетворенность качеством жизни

Общественная палата Башкирии анонсировала проведение анонимного онлайн-опроса по изучению удовлетворенности населения качеством жизни.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Опрос жителей проводится с 21 октября по 11 ноября 2026 года.

«Опрос проводится для сбора мнения граждан о качестве жизни, удовлетворенностью чистотой подъездов, улиц и общественных пространств, качеством питьевой воды и состоянием инженерных коммуникаций, наличием и оснащенностью парковых зон, а также для того, чтобы понять наиболее уязвимые места, сделать территориальные уточнения потребностей населения», — уточнили в Общественной палате Башкирии.

Общественников интересует, довольны ли жители республики качеством парков, скверов и общественных пространств. Пройти анонимный онлайн-опрос можно здесь.

Напомним, в прошлом году в опросе приняли участие 14 тысяч человек. Причем жители Татышлинского, Куюргазинского, Бакалинского, Янаульского районов продемонстрировали положительную динамику по всем показателям исследования.

Как сообщал ранее Башинформ, минторг Башкирии для повышения правовой грамотности населения 22 октября организует в МФЦ Уфы выездную консультацию по вопросам защиты прав потребителей.

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