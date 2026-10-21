В Башкирии назвали рассылку угроз в учебные заведения спам-атакой

Вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев прокомментировал утреннюю рассылку анонимных сообщений с угрозами, поступивших на электронную почту ряда колледжей и школ республики — в Уфе, Учалах и других районах. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
«Хочу сразу успокоить студентов и родителей: поводов для тревоги нет. Мы видим очередную скоординированную спам-атаку, цель которой одна — внести нервозность, сорвать занятия и посеять панику. С аналогичными рассылками в эти дни сталкиваются и другие регионы страны», — подчеркнул Урал Кильсенбаев.
По его словам, безопасность детей и преподавателей остаётся абсолютным приоритетом. Руководство учебных заведений действует строго по инструкции: при получении любого сигнала, даже очевидного фейка, людей организованно выводят из помещений, а специалисты проводят все необходимые стандартные процедуры проверки. Там, где осмотр уже завершён, опасных предметов не обнаружено, и ребята возвращаются к занятиям в штатном режиме. Ситуация находится под полным контролем силовых структур и профильных ведомств.
«Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не распространять тревожные слухи по чатам. Доверяйте только проверенной информации», — обратился к жителям республики первый вице-премьер.
Ранее сообщалось, что в школах Башкирии из-за тревожных сообщений начались эвакуации.
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