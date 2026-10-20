В юго-восточных районах Башкирии сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, в ближайшие сутки прогнозируется малооблачная погода. Без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с, по востоку порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью составит -4, +1°, днем +9, +14°. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500-1000 м.

В Уфе также будет малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +10, +12°.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии сохранится прохладная погода без осадков.